الحوثيون يتكتمون عن مقتل عقيد ركن من سنحان مع جميع مرافقيه في جبهات الحدود مع السعودية

كشفت مصادر طبية في مستشفى الكويت الحكومي بالعاصمة صنعاء عن تكتم المليشيا الحوثية عن مقتل عقيد ركن من أبناء مديرية سنحان وعدد من مرافيه بإحدى جبهات الحدود قبالة السعودية .

وقالت المصادر ” للمشهد اليمني ” أن الحوثيين يتكتموا عن مقتل العقيد ركن رفيق مسعد والمكنى أبو مسعد وعدد من مرافقيه والذي قتل قبل أكثر من أسبوع ومازالت المليشيا تحتفظ بجثته حتى اليوم .

وأكدت المصادر أن الحوثيين يحاولون التكلم عن إعداد قتلاهم حتى لاتنهار الجبهات والتي باتت في تراجع دائم وخاصة بعد انسحاب العديد من العناصر الحوثية من هذه الجبهات .

هذا وقد قامت أسرة القتيل بطبع صور للقتيل لكي تتم عملية الدفن لكن المليشيا مازالت تمارس ضغوط على أسرة القتيل لاتأخير موعد مراسيم التشييع لحين تحدده المليشيا الحوثية .

الجدير ذكره أن العقيد أبو مسعد كان ضابطا في الحرس الجمهوري وينتمي إلى قرية مقوله سنحان وانظم للقتال مع المليشيا قبل أكثر من عامين وكان يقود مجاميع مسلحة في جبهة جيزان وله خبرة واسعة في مجال حرب العصابات والاقتحام وهو ما يعد خسارة كبيرة على الحوثيين .