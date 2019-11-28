الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بالفساد والعمل الاستخباراتي

صنعاء «الأيام» خاص

شنت جماعة الحوثي موجة اتهامات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تمارس مهام وأنشطة سرية في اليمن، حسب قولها.

وأكدت الجماعة أن الأمم المتحدة متورطة في عمليات فساد تصل إلى مليار و188 مليون دولار خلال العام الجاري.

في هذا السياق، قال عبد المحسن طاؤوس، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع لجماعة الحوثي، في مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة لم تصرف سوى مليارين و300 مليون دولار منذ بداية العام إلى أكتوبر المنصرم، من أصل أربعة مليار و200 مليون دولار من المبالغ المالية المرصودة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019.

وأوضح الطاؤوس أن انعقاد المؤتمر الصحفي للمجلس يأتي في سياق الرد على اتهامات الأمم المتحدة لجماعة الحوثي بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل روتيني، خلال إحاطة قدمتها الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية

كما اتهم الأمين العام للمجلس المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة باستهداف أخلاق اليمنيين، وممارسة بعض العاملين فيها لمهام استخباراتية لصالح دول معادية لليمن، بالإشارة منه إلى الأردنيين اللذين أفرج عنهما بداية الأسبوع.

تأتي هذه الاتهامات بعد يومين من نشوب أزمة ثقة بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثي عقب مخاطبة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، مجلس الأمن الدولي بأن جماعة الحوثي تمنع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل روتيني، حيث علق برنامج الغذاء العالمي في شهر يونيو الماضي أعماله بشكل جزئي، في المناطق الخاضعة للجماعة، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون قيود.

وتسببت الحرب المستمرة في اليمن للعام الخامس، وفقاً للأمم المتحدة، بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، في وقت ارتفعت أعداد السكان الذين يعانون من ضائقة غذائية إلى 24 مليون شخص، بينهم 10 ملايين بحاجة ماسة إلى مساعدات ملحة للبقاء على قيد الحياة.



