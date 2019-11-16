الحوثيون يتهمون الحكومة بعدم السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون التابعة لها

أعلنت جماعة الحوثي أن ما وصفتها بقوى العدوان لم تسمح للصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون لديها رغم الاتفاق على هذه الخطوة في العاصمة الأردنية عمان.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى على تويتر إنه “تم الاتفاق مع الجانب الحكومي في آخر جولة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان على السماح للصليب الأحمر بزيارة كل السجون لدى الطرفين”.

في آخر جولة من المفاوضات بيننا وبين الطرف الآخر في عمّان إتفقنا على السماح للصليب الأحمر بزيارة كل السجون لدى الطرفين.

نحن إلتزمنا بذالك.. بينما الطرف الآخر لم يلتزم أبدًا والى الآن لم يسمحوا للصليب بزيارة أي سجن لديهم.

وللأسف الإمم المتحدة لم تحرك ساكناً إزاء هذا التعنت الواضح. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) November 15, 2019

وأضاف المرتضى أن جماعته التزمت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه غير أن الطرف الآخر لم يسمح حتى الآن للصليب الأحمر بزيارة سجونه رغم الاتفاق المسبق على ذلك.

وأعرب رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عن أسفه لعدم تحرك الأمم المتحدة إزاء هذا التعنت الواضح.

وعلى صعيد متصل، نجحت وساطات محلية خلال الفترة الماضية بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن، فيما تعثر اتفاق ستوكهولم الخاص بتبادل كافة الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.





