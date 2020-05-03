الحوثيون يحتجزون أطباء في مستشفى الكويت

@ صنعاء، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-05-03 20:53:05

تحتجز جماعة الحوثيين -ذراع إيران في اليمن- أطباء في مستشفى الكويت يشرفون على حالات كورونا المتواجدة في صنعاء والتي يتكتم عليها الحوثيون.

وقال مصدر مسؤول لنيوزيمن، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأطباء الذين يتابعون حالات الكورونا في صنعاء محتجزون منذ اسبوع لم يستطيعوا حتى زيارة اهاليهم، مشيرا الى ان هناك حالات عديدة في مستشفى الكويت لا يسمح لهم بالافصاح عن اي معلومات عنها.

كما اكد المصدر ان العدد الفعلي في صنعاء لا يقل عن 15 حالة اصابة في مستشفى الكويت فقط، منوها ان هناك حالاتي وفاة.

وقامت سلطة الحوثيين هذا الاسبوع بالعديد من الاجراءات الوقائية في صنعاء مثل اغلاق الاسواق ورشهم بالمعقمات إلى جانب نشر ارشادات وقائية للمحلات التجارية لتجنب الإصابة.

من جانب آخر قام عبدالمحسن الطاؤوس امين عام المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانساني التابع للحوثيين ببعث ارسالية الى منسقة الامم المتحدة منسق الشؤون الانسانية في اليمن ليز غراندي، حصلت نيوزيمن على نسخة منها، ناشد عبرها بمنح سلطة الحوثيين في صنعاء ما لا يقل عن مائة الف فحص PCR و15 جهاز فحص pcr و 250,000 جهاز swab، وبشكل سريع وعاجل لسبب انتهاء ادوات الفحص التي تسلمتها صنعاء قبل شهر تقريبا والتي بلغت 500 حسب ما ورد في الارسالية.