المشهد اليمني

الحوثيون يحركون حملة عسكرية لضبط مشرف تابع لهم بعد تعليقه لوحة للأسعار في مسجد بصنعاء

8 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

نفذت المليشيا الحوثية حملة عسكرية لضبط مشرف تابع لها بمسجد الإحسان بمنطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الاحد أن مشرف الحوثيين في المسجد أنكر معرفته بذلك مرجعا هذا العمل على حد قوله للمرتزقة .

وأضاف المصدر أن الحوثيين قاموا بعربة عسكرية للبحث عن مشتبهين بالقيام بذلك كما أنها احتجزت عناصر تابعة لهم للتحقيق في الحادث .

هذا وتداول ناشطون إعلاميين لصوره للوحة إعلانية تتضمن أسعار الوضوء والصلاة في المسجد كما أنها تضمنت أسعار أيضا لصلاة الجنازة وتم تعليق اللوحة في وضح النهار وهو مايعكس أكاذيب المشرف الذي يحاول تبرئة نفسه .

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