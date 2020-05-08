الحوثيون يحولون منزل علي محسن الأحمر بسنحان إلى محجر صحي للمصابين بـ كورونا

حولت المليشيا الحوثية منزل نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر في قرية بيت الأحمر في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء إلى محجر صحي للمصابين والمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا .

وقالت مصادر محلية ” للمشهد اليمني ” اليوم الجمعة أن الحوثيين حولوا منزل الأحمر والمباني التابعة له في مسقط رأسه بقرية بيت الأحمر بسنحان إلى محجر صحي للمصابين والمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا .

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة لاقت استنكار محلي خوفا من إنتشار المرض في المنطقة بعد أن أقدمت المليشيا على تحويل مباني أخرى في المنطقة نفسها إلى محاجر صحية منها مباني كلية المجتمع بسنحان .

وفرضت المليشيا الحوثية رقابة مشددة على هذه المحاجر خوفا من تهريب هذه العناصر المشتبه باصاباتها بالفيروس وأغلبهم من الأفارقة من ذوات البشرة السمراء .

هذا وتم تسكين أكثر من 200 شخص من الأفارقة في منزل الأحمر و300 آخرون من اليمنيين العائدين من السفر من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية والذين تم انزالهم في المباني التابعة لكلية المجتمع بسنحان .

الجدير ذكره أن الحوثيين يقيمون دورات طائفية خلال مدة الحجر منها تدريس كتيبات حسين الحوثي ووالدة بدر الدين الحوثي وعرض محاضرات مرئية لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وحسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني بالإضافة إلى دعوات يومية للنزلاء بالانضمام والقتال في صفوف المليشيا .