عدن تايم

الحوثيون يداهمون منزل الشيخ "الشرجي" بالضالع

29 مارس، 2020
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هاجمت مليشيا الحوثي اليوم السبت 28 مارس منزل الشيخ ناجي محمد الشرجي في منطقة القرن بالعود، شمالي محافظة الضالع.

و قال مصدر محلي في حديث مع المركز الإعلامي لجبهة الضالع، ان مسلحيين حوثيين هاجموا منزل الشيخ ناجي الشرجي بعد رفضه الإنصياع لتوجيهات مشرفي المليشيات في دعم الجبهات الحوثية المتهالكة بالمال و السلاح.

و أضاف المصدر ان مسلحي المليشيات اقتحموا المنزل بطريقة تعسفية و أرعبوا الساكنين دون وجود أي ذريعة أو مبرر لما أقدموا عليه.

وأشار المصدر أن مسلحي المليشيات انسحبوا من المنزل و محيطه بعد عملية تفتيش دقيق استمرت لساعات.

هذا و تمارس مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران أبشع صور الإرهاب و تمارس أساليبها الوحشية و الإجرامية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها شمال و غربي محافظة الضالع.

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