ابابيل نت

الحوثيون يدعون قبائل الوهبية في البيضاء لاجتماع "ومن تأخر لا يلوم إلا نفسه" (وثيقة)

5 مايو، 2020
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دعت ميليشيا الحوثي الانقلابية قبائل بني وهب في محافظة البيضاء (جنوب اليمن) إلى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل إثر اقتراب قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً من أبواب الوهبية على مشارف مديرية السوادية.

وأوضحت وثيقة من مشرف الحوثي في منطقة الوهبية والشيخ القبلي صالح بن صالح حسين الوهبي الموالي لميليشيا الحوثي مخاوف الحوثيين من اقتراب القوات الحكومية داعين الى الاحتشاد بعد صلاة الجمعة الساعة الثانية إلى منطقة “المحطة”.

 

وهددت ميليشيا الحوثي وفق ما اظهرته الوثيقة، من يتأخر عن حضور الاجتماع بألا يلوم إلا نفسه باعتباره موالياً للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وتشهد جبهة الوهبية منذ منتصف يناير الماضي مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتأتي دعوة الحوثيين في وقت تصاعد السخط الشعبي ضد عناصرهم في البيضاء، ومع دعوة الشيخ القبلي ياسر العواضي جميع قبائل المحافظة إلى النكف لطرد الميليشيا الانقلابية من المحافظة على خلفية مقتل المرأة جهاد الاصبحي في 27 يناير الماضي.

وكان قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران قام بزيارة تفقدية لمقاتلي القوات الحكومية في جبهة “قانية- الوهبية”  شمالي محافظة البيضاء.

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