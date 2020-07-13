الحوثيون يدعون مشائخ محافظة حجة لعقد اجتماع اليوم لهذا الأمر

دعت المليشيا الحوثية مشايخ حجة بعقد إجتماع اليوم الثلاثاء في مدينة حجة بهدف التحشيد لصالح الحوثيبن واستغلال سقوط 10 مدنيين بمديرية وشحة في عملية قصف لمنزل قيادي حوثي والذي حول منزله لأعمال عسكرية .

‏وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الإثنين أن عملية التحشيد تتم من خلال قيادات حوثية في محافظة حجة وعدد من مشائخ المحافظة يرأسهم شايف عبدالله أبو سالم شيخ مشائخ محافظة حجه والسلطة المحلية بحجة .

ودعت قيادات المحافظة التابعة للحوثيين المشايخ بسرعة التحشيد للرد على عملية استهداف القيادي الحوثي عاطف مجلي والمكنى أبو اسكود والمضي في خيار الدفاع عن سيادة الوطن على حد وصفها .