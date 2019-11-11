الحوثيون يدفنون قائدا ميدانيا ومجموعة من عناصرهم في خندق واحد بالدريهمي

دفنت عناصر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا ثلاثة من عناصرها – بينهم قائد ميداني – في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات داخل أحد أحياء مركز مديرية الدريهمي ، وذلك بعد أن لقوا مصرعهم ضمن مجموعة كانت تساند بالمعدلات – من داخل مركز مدينة الدريهمي – تسللات تحاول تنفيذها عناصر المليشيات من خارج مركز المديرية .

وأفاد مصدر في الاعلام العسكري لـ”وكالة 2 ديسمبر” أن القوات المشتركة رصدت نيرانا معادية بعيارات متوسطة كانت تطلق من شمال غرب المدينة ، لمساندة تسللات كانت تحاول تنفيذها المليشيات من شمال شرق المدينة ، وتمكنت من تحديد إحداثيات مصدرها واستهدافها وإخماد نيرانها وأنفاس من يطلقونها .

وأوضح المصدر ان المجموعة التي كانت تساند المتسللين تتكون من سبعة عناصر بقيادة ( أبو شهاب النهاري ) تم رصدها واستهدافها بضربة محكمة أسفرت عن مصرع ثلاثة من المجموعة بينهم القيادي أبو شهاب ، واصابة رابع، فيما تمكن ثلاثة من الفرار والاختباء في خندق حفرته المليشيات جوار مدرسة .

وأكد المصدر ان القائد الميداني الصريع اسمه وائل احمد علي أحمد النهاري وكنيته ( أبو شهاب النهاري ) وهو القائد الميداني لمجاميع المليشيات المتمترسة في أحد الأحياء الغربية بمدينة الدريهمي ، موضحا أن جميع الصرعى – بمن فيهم القائد الميداني – تم دفن جثثهم في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات المتمترسة في أحد أحياء مركز مدينة الدريهمي .