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الحوثيون يدفنون قائدا ميدانيا ومجموعة من عناصرهم في خندق واحد بالدريهمي

ابابيل نت ابابيل نت منذ 14 دقيقة
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دفنت عناصر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا ثلاثة من عناصرها – بينهم قائد ميداني – في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات داخل أحد أحياء مركز مديرية الدريهمي ، وذلك بعد أن لقوا مصرعهم ضمن مجموعة كانت تساند بالمعدلات – من داخل مركز مدينة الدريهمي – تسللات  تحاول تنفيذها عناصر المليشيات من خارج مركز المديرية .

وأفاد مصدر في الاعلام العسكري لـ”وكالة 2 ديسمبر” أن القوات المشتركة رصدت  نيرانا معادية بعيارات متوسطة  كانت تطلق من شمال غرب المدينة ، لمساندة تسللات كانت  تحاول تنفيذها المليشيات من شمال شرق المدينة ، وتمكنت من تحديد  إحداثيات مصدرها واستهدافها وإخماد نيرانها وأنفاس من يطلقونها .

وأوضح المصدر ان المجموعة التي كانت تساند المتسللين تتكون  من سبعة عناصر بقيادة ( أبو شهاب النهاري ) تم رصدها واستهدافها بضربة محكمة  أسفرت عن مصرع ثلاثة من المجموعة بينهم القيادي أبو شهاب ، واصابة رابع، فيما تمكن ثلاثة من الفرار والاختباء في خندق حفرته المليشيات  جوار مدرسة .

وأكد المصدر ان القائد الميداني الصريع اسمه وائل احمد علي أحمد النهاري وكنيته ( أبو شهاب النهاري ) وهو القائد الميداني لمجاميع المليشيات  المتمترسة في أحد  الأحياء الغربية بمدينة الدريهمي ،  موضحا أن جميع الصرعى – بمن فيهم القائد الميداني – تم دفن جثثهم في خندق من الخنادق التي حفرتها المليشيات المتمترسة في أحد أحياء مركز مدينة الدريهمي .

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