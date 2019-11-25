المشهد العربي

الحوثيون يرفضون استقبال جريفيث

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 17 دقيقة
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رفضت قيادات المليشيا الحوثية، استقبال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي وصل أمس الأحد إلى صنعاء.

وقال مصدر مطلع، لموقع “المشهد العربي” إن جريفيث لم يجري أي لقاء أمس الأحد، ومازال ماكثا في الفندق الذي وصل إليه.

وأضاف المصدر أن الحوثيين رفضوا الرد على طلبات من مكتب جريفيث، عقد لقاءات مع زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، و القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى.

وأوضح أن الحوثيين غاضبون من الإحاطة الأخيرة لجريفيث، أمام مجلس الأمن واتهامات مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة باستمرار سرقة المساعدات.

وأشار المصدر إلى جريفيث الذي كان مقررا له المغادرة صباح اليوم الإثنين أرجأ المغادرة على أمل أن يلتقي قيادات حوثية قبل

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استقبال الحوثيون جريفيث يرفضون
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المشهد العربي

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