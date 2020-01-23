الحوثيون يستخدمون موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدام موانئ البحر الأحمر لتهريب الأسلحة. وأكد عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي العميد صادق دويد، خلال زيارته لقوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، الخميس، إن قوات خفر السواحل تمكنت من تأمين السواحل والمنافذ البحرية المحررة في قطاع البحر الأحمر وحرمت الميليشيات الكثير من المنافذ التي كانت تستخدمها لتهريب الأسلحة والمواد الممنوعة الأخرى.

وأضاف أنه لم يتبق لدى الميليشيات سوى ثلاثة موانئ هي ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى والتى تستخدم لتهريب المواد الممنوعة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة.

وثمن العميد دويد النجاحات الكبيرة والمتواصلة التي تحققها قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر سواء في بناء قدراتها أو في تنفيذ المهام الموكلة إليها منذ تدشين عملها، منوها بالاهتمام الذي تحظى به من قبل قيادة القوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية.

ولفت إلى حجم الدعم المقدم لقوات خفر السواحل وبما يوازي حجم المهام الموكلة إليها في سياق معركة الشعب اليمني للخلاص من الذراع الإيرانية. وخاطب قوات خفر السواحل قائلا: “نعول عليكم الكثير في حماية الجزر وحماية الثروة السمكية وكذا حماية الصيادين ومنع التهريب”.