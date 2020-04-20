المشهد اليمني

الحوثيون يستنفرون أجهزتهم الأمنية والاستخباراتية للإيقاع بنجمة مسلسل ”غربة البن”.. تفاصيل

20 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

استنفرت المليشيا الحوثية أجهزتها الأمنية و الاستخباراتية للإيقاع بنجمة مسلسل ” غربة البن ” شيماء محمد بتهمة الاسائة للسلالة والتي ينتمي إليها والد ووالدة الفتاة .

وقالت مصادر في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين ” للمشهد اليمني ” اليوم الإثنين أن تحركات حثيثة أجرتها المليشيا بمختلف فروع جهاز الأمن والمخابرات ” جهاز الأمن القومي و السياسي ” للإيقاع بنجمة مسلسل غربة البن شيماء محمد وخاصة بعد عجز أسرتها في إقناعها عن العدول عن التمثيل .

وأضافت المصادر أن الحوثيين مارسوا ضغوط إضافية على والد زوج شيماء بعد عجزها في إقناع أسرة شيماء لابنتهم على ترك التمثيل بحجة الاسائة للسلالة وهو ماتمخض عن إجبار والد زوجها على التبرئ من دم ابنه .

وأكدت المصادر أن فرع جهاز الأمن والمخابرات الأمن القومي تسلم رسالة تبرئة من والد زوج شيماء وعلى ضوئها تستعد المليشيا مطالبة قناة السعيدة بتغيير نجمة المسلسل بفتاة أخرى من طبقة القبائل !.

الجدير ذكره أن مسلسل غربة البن والذي يبث على قناة السعيدة للعام الثاني والذي تستعد القناة على بثها في القناة خلال شهر رمضان المبارك .

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