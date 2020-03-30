الحوثيون يسيطرون على معسكر اللبنات اخر معاقل الشرعية بالجوف

قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت فجر اليوم الاثنين، من السيطرة على معسكر اللبنات شمال محافظة الجوف .

وأكدت المصادر إن المليشيات سيطرت على معسكر اللبنات بعد انسحاب قوات جيش الشرعية الاصلاحي.

ويعد معسكر اللبنات اخر وأكبر معاقل الشرعية في محافظة الجوف .

وبحسب المصادر فإن الحوثيين تمكنوا من التقدم من اتجاهين الاول من اتجاه المرازيق والهجوم بشكل مباشر والالتفاف على المعسكر من جهة الحزم .

ويمثل معكسر اللبنات مركز تجمع قوات الشرعية بعد انسحابها من مديرية الغيل ومدينة الحزم عاصمة المحافظة.

ويحتوي المعسكر نحو 8 ألف جندي من مختلف وحدات القوات الحكومية بكافة أسلحتها وإمكانيتها.