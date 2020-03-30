4 مايو

الحوثيون يسيطرون على معسكر اللبنات اخر معاقل الشرعية بالجوف

30 مارس، 2020
0

قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت فجر اليوم الاثنين، من السيطرة على معسكر اللبنات شمال محافظة الجوف .

وأكدت المصادر إن المليشيات سيطرت على معسكر اللبنات بعد انسحاب قوات جيش الشرعية الاصلاحي.

ويعد معسكر اللبنات اخر وأكبر معاقل الشرعية في محافظة الجوف .

وبحسب المصادر فإن الحوثيين تمكنوا من التقدم من اتجاهين الاول من اتجاه المرازيق والهجوم بشكل مباشر والالتفاف على المعسكر من جهة الحزم .

ويمثل معكسر اللبنات مركز تجمع قوات الشرعية بعد انسحابها من مديرية الغيل ومدينة الحزم عاصمة المحافظة.

ويحتوي المعسكر نحو 8 ألف جندي من مختلف وحدات القوات الحكومية بكافة أسلحتها وإمكانيتها.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اخر الحوثيون الشرعية اللبنات بالجوف على معاقل معسكر يسيطرون

إقرا أيضا

Photo of مليشيات الحوثي تختطف المواطنين وتستهدف القرى المأهولة في شمال الضالع

مليشيات الحوثي تختطف المواطنين وتستهدف القرى المأهولة في شمال الضالع

30 مارس، 2020
Photo of قوات الامن بلحج تضبط شخص يعمل في ترويج المخدرات

قوات الامن بلحج تضبط شخص يعمل في ترويج المخدرات

30 مارس، 2020
Photo of مدير عام الملاح ردفان يعقد اجتماع مع لجنة الطوارئ لتدارس مواجهة فايروس كورونا

مدير عام الملاح ردفان يعقد اجتماع مع لجنة الطوارئ لتدارس مواجهة فايروس كورونا

30 مارس، 2020
Photo of في استمرار انتهاكاتها بحق المواطنين .. مليشيا الإصلاح تعتقل ثلاثة من أبناء شبوة

في استمرار انتهاكاتها بحق المواطنين .. مليشيا الإصلاح تعتقل ثلاثة من أبناء شبوة

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق