4 مايو
الحوثيون يسيطرون على معسكر اللبنات اخر معاقل الشرعية بالجوف
قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت فجر اليوم الاثنين، من السيطرة على معسكر اللبنات شمال محافظة الجوف .
وأكدت المصادر إن المليشيات سيطرت على معسكر اللبنات بعد انسحاب قوات جيش الشرعية الاصلاحي.
ويعد معسكر اللبنات اخر وأكبر معاقل الشرعية في محافظة الجوف .
وبحسب المصادر فإن الحوثيين تمكنوا من التقدم من اتجاهين الاول من اتجاه المرازيق والهجوم بشكل مباشر والالتفاف على المعسكر من جهة الحزم .
ويمثل معكسر اللبنات مركز تجمع قوات الشرعية بعد انسحابها من مديرية الغيل ومدينة الحزم عاصمة المحافظة.
ويحتوي المعسكر نحو 8 ألف جندي من مختلف وحدات القوات الحكومية بكافة أسلحتها وإمكانيتها.