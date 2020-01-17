 الحوثيون يصادرون 9 ألف لبنة في صنعاء لصالح 2200 قتيل تابع لهم  

صادرت المليشيا الحوثية أرض تابعة لجمعية سنحان والتي تزيد مساحتها عن تسعة آلاف لبنة لصالح القتلى التابعين للمليشيا في المديرية نفسها والبالغ عددهم 2200 قتيل .

وقالت مصادر مطلعة لـ ” المشهد اليمني ” اليوم الجمعة أن هذه الإجراءات جاءت بعد توجيهات أصدرتها المليشيا قبل يومين والمتمثلة في منح أسر القتلى والجرحى التابعين لهم عدد من المزايا الصحية والتعليمية بالإضافة إلى منح قطعتي أرض لكل أسر القتلى والجرحى .

وأضافت المصادر أن إجراءات مماثلة اتخذتها المليشيا في المديريات الأخرى مستغلتا أراضي الجمعيات بالإضافة إلى قانون سابق أصدر في مطلع عام 1996م وتم إصدار اللائحة التنفيذية له عام 2006م والذي يمنح الدولة جميع المراهق الخاصة والتي تزيد نسبة ارتفاعها عن 30 % .

وأكدت المصادر أن النظام السابق عجز عن تطبيق هذا القانون وهو ما جعل النظام يقوم بعملية التعويض بعد تذمر العديد من المواطنين وحصول مواجهات مسلحة بين الدولة والمسلحين القبليين .

وأوضحت المصادر أن الحوثيين استفادوا من الثغرة في القانون والتي أعطت الدولة الحق في صرف هذه الأراضي لأسر الشهداء وخريجي الكليات العسكرية وذلك بعد أن أصدرها نظام صالح لتعويض ضحايا حرب صيف 1994م .

الجدير ذكره أن زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي كان قد وعد العديد من أبناء القبائل بإلغاء هذا القانون وهو ما جعل أغلب مالكي الأراضي في محافظة صنعاء والمتضررين من القانون الصادر عن أراضي وعقارات الدولة يساندون الحوثي ويدعمون الجبهات بالمال والسلاح لكن الحوثيين الآن نكثو عن الوعود السابقة لصالح قتلاهم .