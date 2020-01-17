الحوثيون يعرضون السلالة للإبادة .. كشف أسماء بقتلى الحوثيين من العناصر السلالية

كشفت إحصائية تم تسريبها بعدد قتلى الحوثي من العناصر السلالية الرعب في صفوف عناصرها وخاصة بعد وصول عدد القتلى إلى أكثر من 89 قتيل من أسرة بيت المتوكل .

وأفادت المصادر ” للمشهد اليمني ” اليوم الجمعة أن أسرة آل المتوكل تعد أقل الأسر في إعداد القتلى مقارنة ببقية الأسر .

وأكدت المصادر أن السلالة خرجت من الغصب الشعبي تجاه السلالة بعد ثورة 1962م بعد المصالحة بين القوى الجمهورية والملكية بعد اقتناع الاخيرة بأهداف الثورة القائمة على المساواة بين الطبقات وأن الحكم والثروة والتعليم والصحة ليست حكرا في اي طبقة .

ووضحت المصادر أن إصرار الحوثيين على السير قدما في الحرب قد يعرض السلالة للابادة الجماعية وخاصة بعد ترك أبناء القبائل للسلالة بعد أن أدركوا أن الحرب لاتعنيهم .

وفيما يلي أسماء القتلى من أسرة آل المتوكل .

1_ يونس عباس الوجية (المتوكل)

2_عباس عبدالرحمن الوجيه (المتوكل)

3_ يوسف عباس الوجية (المتوكل)

4_ محمد شرف احمد المتوكل

5_طه عبدالرحمن قاسم المتوكل

6_ حمزة عبدالودود المتوكل

7_محمد عبدالصمد المتوكل

8_محمد عبدالمجيد المتوكل

9_عدنان محمد المتوكل

10_ايمن محمد المتوكل

11_يحي محمد المتوكل

12_نجم خالد المتوكل

13_منير محمد المتوكل

14_عبدالله حسين محمد المتوكل

15_محمد حسين محمد المتوكل

16_محمد عبد الحكيم المتوكل

17_عبدالفتاح اسماعيل المتوكل

18_محمد يحيى عبدالله المتوكل

19_محمد احمد يحيى المتوكل

20_اسماعيل ابرهيم محمد المتوكل

21_علي احمد محمد المتوكل

22_زكريا عبدالرحمن علي المتوكل

23_ محمد علي عبدالكريم المتوكل

24_اسامه اسماعيل المتوكل

25_متوكل محمد عبدالرحمن المتوكل

26_يحيى محمد احمد علي المتوكل

27_احمد محمد احمد علي المتوكل

28_معاذ محمد عبدالله المتوكل

29_معاذ حمود المتوكل

30_احمد علي يحيى المتوكل

31_عبدالملك حسين محمد المتوكل

32_صدام عبدالجليل محمد المتوكل

33_عبدالله عبدالحكيم عباس المتوكل

34_هاني عبدالرحمن عباس المتوكل

35_مصطفى عبدالله محمد المتوكل

36_عبدالغني على احمد المتوكل

37_عبدالغني احمد علي المتوكل

38_علي عبدالملك علي المتوكل

39_خالد محمد احسين المتوكل

40_محمد خالد محمد المتوكل

41_احمد ابراهيم شرف المتوكل

42_القاضي طه يحي محمد المتوكل

43_مطهر عبدالرحمن محسن العزي(المتوكل)

45_محمد عبدالرحمن إسماعيل عبدالرحمن المتوكل

46__عقيل محمد حمود المتوكل

47_ خليل علي محمد المتوكل

48_ عدنان عبدالكريم محمد المتوكل

49 _ ابراهيم يحي مطهر المتوكل

50_ احمد يحي مطهر المتوكل

51_ وائل عبدالله محمد احمد المتوكل

52_عبدالملك أحمد محمد حسين المتوكل

53_علي أحمد عبدالوهاب المتوكل

54_حمزة شرف عبدالوهاب المتوكل

56_ يونس علي المتوكل

57_يحيى علي المتوكل

58_احمد لطف يوسف المتوكل

59_عبدالسلام لطف يوسف المتوكل

60_بدر لطف يوسف المتوكل

61_مجد الدين عبدالملك لطف المتوكل

62_متوكل عبدالرحمن المتوكل

63_احمد عبدالرحمن المتوكل

64_وهيب عبدالكريم المتوكل

65_محمد قاسم اسماعيل المتوكل

66_يوسف احمد علي المتوكل

67 عبدالعالم حمود عبدالباري المتوكل

68_يحى حمود عبدالباري المتوكل

70_ابراهيم محمد عباس المتوكل

71- هاشم محمد عباس المتوكل

72-احمد خالد قاسم المتوكل شهارة

73-محمدشرف محمد عباس المتوكل

74-ابراهيم يحي محمد عباس

75-مرتضى محمد يحيى علي المتوكل

76-احمد اسماعيل المتوكل

77.حمزة قاسم محمد يحيى المتوكل.

78.مختار احمد محمد يحيى المتوكل.

79.احمد اسماعيل محمد يحيى المتوكل.

80.شهاب احمد عبدالرحمن المتوكل.

81.زيد عبدالله شرف المتوكل.

82.هاشم محمد عبدالرحمن الوجية.

83.عبد الله هاشم عبد الوهاب المتوكل

84.مصطفئ عبد الرحمن هاشم المتوكل

85-حسين علي حسين المتوكل

86-علي نصرالدين المتوكل

87-محمد إسماعيل عبدالله المتوكل

88-عبدالقوي علي حمود المتوكل

89-ايمن محمد المتوكل