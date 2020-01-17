الحوثيون يعرضون السلالة للإبادة .. كشف أسماء بقتلى الحوثيين من العناصر السلالية
كشفت إحصائية تم تسريبها بعدد قتلى الحوثي من العناصر السلالية الرعب في صفوف عناصرها وخاصة بعد وصول عدد القتلى إلى أكثر من 89 قتيل من أسرة بيت المتوكل .
وأفادت المصادر ” للمشهد اليمني ” اليوم الجمعة أن أسرة آل المتوكل تعد أقل الأسر في إعداد القتلى مقارنة ببقية الأسر .
وأكدت المصادر أن السلالة خرجت من الغصب الشعبي تجاه السلالة بعد ثورة 1962م بعد المصالحة بين القوى الجمهورية والملكية بعد اقتناع الاخيرة بأهداف الثورة القائمة على المساواة بين الطبقات وأن الحكم والثروة والتعليم والصحة ليست حكرا في اي طبقة .
ووضحت المصادر أن إصرار الحوثيين على السير قدما في الحرب قد يعرض السلالة للابادة الجماعية وخاصة بعد ترك أبناء القبائل للسلالة بعد أن أدركوا أن الحرب لاتعنيهم .
وفيما يلي أسماء القتلى من أسرة آل المتوكل .
1_ يونس عباس الوجية (المتوكل)
2_عباس عبدالرحمن الوجيه (المتوكل)
3_ يوسف عباس الوجية (المتوكل)
4_ محمد شرف احمد المتوكل
5_طه عبدالرحمن قاسم المتوكل
6_ حمزة عبدالودود المتوكل
7_محمد عبدالصمد المتوكل
8_محمد عبدالمجيد المتوكل
9_عدنان محمد المتوكل
10_ايمن محمد المتوكل
11_يحي محمد المتوكل
12_نجم خالد المتوكل
13_منير محمد المتوكل
14_عبدالله حسين محمد المتوكل
15_محمد حسين محمد المتوكل
16_محمد عبد الحكيم المتوكل
17_عبدالفتاح اسماعيل المتوكل
18_محمد يحيى عبدالله المتوكل
19_محمد احمد يحيى المتوكل
20_اسماعيل ابرهيم محمد المتوكل
21_علي احمد محمد المتوكل
22_زكريا عبدالرحمن علي المتوكل
23_ محمد علي عبدالكريم المتوكل
24_اسامه اسماعيل المتوكل
25_متوكل محمد عبدالرحمن المتوكل
26_يحيى محمد احمد علي المتوكل
27_احمد محمد احمد علي المتوكل
28_معاذ محمد عبدالله المتوكل
29_معاذ حمود المتوكل
30_احمد علي يحيى المتوكل
31_عبدالملك حسين محمد المتوكل
32_صدام عبدالجليل محمد المتوكل
33_عبدالله عبدالحكيم عباس المتوكل
34_هاني عبدالرحمن عباس المتوكل
35_مصطفى عبدالله محمد المتوكل
36_عبدالغني على احمد المتوكل
37_عبدالغني احمد علي المتوكل
38_علي عبدالملك علي المتوكل
39_خالد محمد احسين المتوكل
40_محمد خالد محمد المتوكل
41_احمد ابراهيم شرف المتوكل
42_القاضي طه يحي محمد المتوكل
43_مطهر عبدالرحمن محسن العزي(المتوكل)
45_محمد عبدالرحمن إسماعيل عبدالرحمن المتوكل
46__عقيل محمد حمود المتوكل
47_ خليل علي محمد المتوكل
48_ عدنان عبدالكريم محمد المتوكل
49 _ ابراهيم يحي مطهر المتوكل
50_ احمد يحي مطهر المتوكل
51_ وائل عبدالله محمد احمد المتوكل
52_عبدالملك أحمد محمد حسين المتوكل
53_علي أحمد عبدالوهاب المتوكل
54_حمزة شرف عبدالوهاب المتوكل
56_ يونس علي المتوكل
57_يحيى علي المتوكل
58_احمد لطف يوسف المتوكل
59_عبدالسلام لطف يوسف المتوكل
60_بدر لطف يوسف المتوكل
61_مجد الدين عبدالملك لطف المتوكل
62_متوكل عبدالرحمن المتوكل
63_احمد عبدالرحمن المتوكل
64_وهيب عبدالكريم المتوكل
65_محمد قاسم اسماعيل المتوكل
66_يوسف احمد علي المتوكل
67 عبدالعالم حمود عبدالباري المتوكل
68_يحى حمود عبدالباري المتوكل
70_ابراهيم محمد عباس المتوكل
71- هاشم محمد عباس المتوكل
72-احمد خالد قاسم المتوكل شهارة
73-محمدشرف محمد عباس المتوكل
74-ابراهيم يحي محمد عباس
75-مرتضى محمد يحيى علي المتوكل
76-احمد اسماعيل المتوكل
77.حمزة قاسم محمد يحيى المتوكل.
78.مختار احمد محمد يحيى المتوكل.
79.احمد اسماعيل محمد يحيى المتوكل.
80.شهاب احمد عبدالرحمن المتوكل.
81.زيد عبدالله شرف المتوكل.
82.هاشم محمد عبدالرحمن الوجية.
83.عبد الله هاشم عبد الوهاب المتوكل
84.مصطفئ عبد الرحمن هاشم المتوكل
85-حسين علي حسين المتوكل
86-علي نصرالدين المتوكل
87-محمد إسماعيل عبدالله المتوكل
88-عبدالقوي علي حمود المتوكل
89-ايمن محمد المتوكل