إرم نيوز

الحوثيون يعلنون إسقاط مروحية سعودية

إرم نيوز إرم نيوز منذ 9 دقائق
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الحوثيون يعلنون إسقاط مروحية سعودية




المصدر: رويترز

أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي، قرب حدود اليمن مع السعودية، ما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين على ”تويتر“ إن ”الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض/جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقًا“.

وأشار إلى أن العملية جرت ”صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير، ومصرع طاقمها المكون من  سعوديين اثنين واحترقت بالكامل“.

ولم يرد أي تأكيد حتى الآن من المملكة العربية السعودية، أو التحالف العربي.

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إسقاط الحوثيون سعودية مروحية يعلنون
إرم نيوز

إرم نيوز

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