الحوثيون يعلنون اغلاق اكثر من 700 منشأة في صنعاء ونقل اسواق القات.. والحكومة الشرعية تحذر ؟

اعلنت مليشيات الحوثيين اليوم الجمعة اغلاق اكثر من 700 منشأة تجارية في امانة العاصمة صنعاء ونقل بعض اسواق القات الى مواقع اخري.

وقال أمين العاصمة التابع للحوثيين، حمود عباد انه تم إغلاق أكثر من 700 منشأة ومحال خاضع للرقابة الصحية بمديريات الأمانة خلال الفترة الماضية ، لمخالفتها وعدم التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأوضح عباد انه تم نقل وإغلاق أسوق بيع القات العشوائية بمختلف المديريات خاصة وأنها تتسبب في الازدحام وتكون بيئة مناسبة لانتشار الوباء بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات إغلاق عدد من الأسواق العامة التجارية والشعبية لمخالفتها للإجراءات الاحترازية .

من جهته حذر وزير الاعلام معمر الارياني من استمرار المليشيا الحوثية في التلاعب بملف فيروس ‎كورونا والذي يعرقل جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ويضع الملايين من اليمنيين في دائرة الخطر.

واوضح ان المليشيا الحوثية تدير كورونا كملف سياسي وعسكري وتعمل على استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية وانتهاج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات الحقيقة عن عدد الاصابات.

و‏اشار الارياني الى ان التقارير الواردة من العاصمة المختطفة ‎صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية عن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس ‎كورونا تنبأ بكارثة تحدق بملايين المواطنين في ظل اخفاء المليشيا لحقيقة الاوضاع وادارتها السياسية للملف وعجز القطاع الصحي عن تقديم الرعاية الطبية للمصابين في الموجه الأولى.

‏مضيفا: “ان التقارير التي حصلنا عليها من مستشفيات واطباء تكشف خطورة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وتدحض مزاعمها تسجيل إصابة واحدة فقط في استهانة واضحة واستهتار بحياة ملايين المواطنين اللذين يجب اطلاعهم بالتطورات اولا بأول لزيادة اجراءات الوقاية وحماية انفسهم.

ودعا‏ الارياني الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل والضغط على المليشيا الحوثية لمشاركة البيانات والإعلان بشفافية مطلقة عن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تفاديا لكارثة قادمة وحفاظا على أرواح ملايين المدنيين الذين انهكتهم الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.