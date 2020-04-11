ابابيل نت

الحوثيون يعلنون رفضهم لاعلان التحالف وقف اطلاق النار

12 أبريل، 2020
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وصف قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، عن هدنة في اليمن لمدة اسبوعين قابلة للتمديد، بأنها “كاذبة” و”خطوة للتضليل الاعلامي”، متوعداً التحالف برد في الايام المقبلة.

وقال محمد البخيتي في حديث مع قناة “الميادين” الممولة من ميليشيا حزب الله اللبناني إن “الإعلان السعودي عن وقف اطلاق النار خطوة تكتيكية وتهدف للتضليل الاعلامي”، لفت البخيتي إلى أن التحالف السعودي “أعلن هدنة كاذبة ولم يلتزم بها”، حسب زعمه.

واعتبر البخيتي أن عدم رفع الحصار في أي مباردة لوقف اطلاق النار في اليمن “سيجعل الحصار شرعياً”.

وتوعد البخيتي التحالف العربي بـ”رد سيأتي في الأيام المقبلة”.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء الماضي، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين “قابلة للتمديد”، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

ورحب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بـ”إعلان المملكة العربية السعودية، باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن ، وقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام للأمم المتحدة ودعوة الأمين العام”.

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة لوقف التصعيد، محذراً من أن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها اليمن يمكن أن تجعله “عرضة بشكل استثنائي لوباء كورونا المستحد “كوفيد 19”.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

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