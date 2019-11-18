الحوثيون يعلنون ضبط 3 سفن إحداهن سعودية في المياه اليمنية

أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الاثنين، أنها ضبطت 3 سفن احداهن سعودية دخلت المياه الاقليمية اليمنية دون إشعار مسبق.

وقالت قوات ما يعرف بخفر السواحل التابعة للحوثيين، في بيانا لها إنه تم ضبط 3 سفن إحداهن سعودية تحمل اسم رابغ3 على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق، بحسب تلفزيون “المسيرة”.

وأوضحت أن طواقم العائمات المضبوطة لم يتجاوبوا مع دورية خفر السواحل بعد مناداتهم على القناة الدولية 16.

وأضافت “عدم تجاوب طواقم السفن المضبوطة تحدٍ واضح لكل القوانين الدولية البحرية وخرق للسيادة اليمنية”.

ولفتت إلى أنه تم إدخال السفن المضبوطة إلى رصيف ميناء الصليف واتخاذ الخطوات القانونية والتخاطب مع الجهات المعنية.

وأكدت قوات ما يعرف بخفر السواحل حرصها على سلامة المياه الإقليمية وضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة واحترام السيادة اليمنية ومياهها الإقليمية، مشيرة أنها لن تألو جهدا في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المياه اليمنية.

وفي وقت سابق اليوم قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إن زواق تابعة لجماعة الحوثي اختطفت سفينة كورية مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه عند الساعة (58 : 22) من مساء الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر تتبع الحوثيين.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت جماعة الحوثيين باحتجاز سفينة تابعة لكوريا الجنوبية وزورقين مرافقين لها، قبالة جزيرة “كمران” على سواحل البحر الأحمر، غربي البلاد.





