الحوثيون يغلقون سوق السلام بصنعاء بعد تسجيل ثلاث حالات اشتباه بكورونا ونقلهم الى المحجر الصحي

أغلقت ميليشيا الحوثي اليوم الخميس أحد شوارع العاصمة صنعاء بعد تسجيل ثلاث حالات اشتباه بفيروس كورونا.

وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي أغلقت أحد شوارع سوق السلام بالعاصمة صنعاء مع إغلاق جميع المحال التجارية في السوق بالكامل، بعد تسجيل ثلاث حالات اشتباه بفيروس كورونا.

وبحسب المصادر فإن الحالات المشتبه بها أفراد عائلة واحدة ويملكون محلاً بالسوق وتم نقلهم للحجر الصحي بفندق موفنمبيك.

وأظهر فيديو لحظات إغلاق السوق كما يظهر لحظات رش السوق وتعقيمه.