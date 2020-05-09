الحوثيون يغلقون 700 منشأة بحجة مخالفتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

قال أمين العاصمة التابع للحوثيين حمود عباد إنه تم إغلاق أكثر من 700 منشأة ومحال خاضع للرقابة الصحية بمديريات الأمانة خلال الفترة الماضية، لمخالفتها وعدم التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت مصادر إعلامية عن عباد القول أنه تم نقل وإغلاق أسوق بيع القات العشوائية بمختلف المديريات خَاصَّة وأنها تتسبب في الازدحام وتكون بيئة مناسبة لانتشار الوباء بالإضافة إلى اتِّخاذ إجراءات وقرارات إغلاق عدد من الأسواق العامة التجارية والشعبيّة لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.

وأضاف عباد ان ذلك يأتي ضمن خطط حكومة الانقلابين في صنعاء بهَدفِ تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس “كورونا” المتفشي عالميا والذي بدأ باليمن بإعلان 38 حالة إصابة وثلاث وفيات بمحافظات يمنية منها حالة وفاة بصنعاء.

حيث قامت أمانة العاصمة بتحذير التجار والعاملين بالمحال التجارية والمنشآت المختلفة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.