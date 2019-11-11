الحوثيون يفتعلون أزمة مشتقات نفطية بصنعاء بعد يوم من احتفالهم بالمولد النبوي

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افتعل الحوثيون أزمة جديدة في المشتقات النفطية مساء امس بشكل مفاجئ في العاصمة صنعاء. بعد يوم واحد من انتهاء احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي.

وقالت مصادر محلية ” أن محطات المشتقات النفطية أغلقت أبوابها فجأة مغرب الأحد لتتكدس السيارات بطوابير طويلة امام تلك المحطات على وقع إشاعات بأزمة بنزين جديدة.

وتأتي الأزمة بعد نحو شهر من انفراج أزمة خانقة من المشتقات النفطية عقب إعلان الحكومة الشرعية الإفراج على السفن التي كانت محتجزة بسبب عدم التزامها بإجراءات حكومية. ووفي أغسطس بدأت الحكومة بتطبيق القرار الحكومي رقم 49 بشأن استيراد المشتقات النفطية.

وتأتي أزمة المشتقات النفطية عقب يوم من احتفالات ميلشيات الحوثي بصنعاء بالمولد النبوي، بعد حملات جباية نفذتها على كافة القطاعات التجارية لتمويل تكلفة الاحتفال.

وفي 18 أكتوبر الماضي اتهمت الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بتعمد خلق أزمة مشتقات نفطية في المحافظات التي تسيطر عليها، من خلال سعيها لإفشال المبادرة الحكومية، والتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين، وتوريد الضرائب إلى البنك المركزي في الحديدة.

ويتعمد الحوثيون في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات افتعال أزمة مشتقات نفطية، لصالح السوق السوداء، التي تدر عليها أموال هائلة ومن خلال يستطيعون تمويل جبهات القتال، بالإضافة إلى الإثراء الشخصي للقيادات الحوثية التي استطاعت خلال الحرب تكوين ثروة هائلة.