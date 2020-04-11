المشهد اليمني

الحوثيون يفجرون ثلاثة حصون تاريخية شمال اليمن

11 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

فجرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس الجمعة، ثلاثة حصون تاريخية في محافظة حجة (شمالي اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي فجرت الجمعة 10 أبريل 2020م، ثلاث قلاع تاريخية بعد يوم من تفجيرها قلعة القوباء الأثرية في منطقة الجميمة بمحافظة حجة.

وحسب المصادر، فإن عناصر مليشيا الحوثي قامت بتفجير حصون “ذو جحا” و”المسنب” و”ذو مسعد” بعد يوم من تفجير قلعة القوباء الأثرية في منطقة الجميمة بحجة.

وأشارت المصادر إلى أن تفجير الحصون القديمة من قبل المليشيات جاء نكاية من الأهالي بسبب مواقفهم المناهضة للمليشيات والتي وقفت بجانب انتفاضة حجور ضدها وفي إطار نهج الحوثيين التدميري الذي يهدف لطمس المعالم التاريخية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثيون اليمن تاريخية ثلاثة حصون شمال يفجرون

إقرا أيضا

Photo of قوات الانتقالي تشن حملة اختطاف بحق الموالين للشرعية .. وتختطف قائد عسكري في الجيش وسط مخاوف من انفجار الوضع 

قوات الانتقالي تشن حملة اختطاف بحق الموالين للشرعية .. وتختطف قائد عسكري في الجيش وسط مخاوف من انفجار الوضع 

11 أبريل، 2020
Photo of عاجل: انفجار عنيف يهز مدينة مأرب .. ومصادر تكشف عن الأسباب

عاجل: انفجار عنيف يهز مدينة مأرب .. ومصادر تكشف عن الأسباب

11 أبريل، 2020
Photo of عاجل: مجلس الأمن الدولي يوجّه دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي

عاجل: مجلس الأمن الدولي يوجّه دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي

11 أبريل، 2020
Photo of معارك عنيفة الآن بين الجيش والحوثيين في البيضاء .. وإعلان تحرير قانية خلال ساعات

معارك عنيفة الآن بين الجيش والحوثيين في البيضاء .. وإعلان تحرير قانية خلال ساعات

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق