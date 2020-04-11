الحوثيون يفجرون ثلاثة حصون تاريخية شمال اليمن

فجرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس الجمعة، ثلاثة حصون تاريخية في محافظة حجة (شمالي اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي فجرت الجمعة 10 أبريل 2020م، ثلاث قلاع تاريخية بعد يوم من تفجيرها قلعة القوباء الأثرية في منطقة الجميمة بمحافظة حجة.

وحسب المصادر، فإن عناصر مليشيا الحوثي قامت بتفجير حصون “ذو جحا” و”المسنب” و”ذو مسعد” بعد يوم من تفجير قلعة القوباء الأثرية في منطقة الجميمة بحجة.

وأشارت المصادر إلى أن تفجير الحصون القديمة من قبل المليشيات جاء نكاية من الأهالي بسبب مواقفهم المناهضة للمليشيات والتي وقفت بجانب انتفاضة حجور ضدها وفي إطار نهج الحوثيين التدميري الذي يهدف لطمس المعالم التاريخية.