الحوثيون يفرجون عن دفعة جديدة من قتلاهم بينهم قيادات كبيرة سقطوا في إقليم سبأ (أسماء)

أفرجت المليشيا الحوثية عن العشرات من عناصرها لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في إقليم سبأ في جبهات القتال المشتعلة في صرواح غرب مأرب وفي محافظتي الجوف والبيضاء .

وقالت مصادر طبية “للمشهد اليمني ” اليوم الجمعة ان الحوثيين أعادوا جثث ما يمكن إعادتها بينما تم دفن الأغلبية في قبور جماعية والتي أصبحت غير قادرة على النقل بعد تبعثرها وتمزقها أشلاء .

وأكدت المصادر أن أغلبية القتلى مازالت جثثهم متناثرة في العديد من الجبال والوديان والصحاري ومن بين القتلى القيادي حمير محسن فارع العذري والذي لقي مصرعه على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبائل مأرب في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب .

ووضحت المصادر أن من بين القتلى القيادي عبد الله الشامي المكنى أبو الحسين والذي قتل برفقة سرية تابعة له من عناصر المليشيا في مفرق الجوف بنيران أبطال القوات المدافعة عن النظام الجمهوري والعقيدة الإسلامية والثوابت الوطنية .

وفي محافظة البيضاء اعترفت المليشيا الحوثية بمصرع قياديين كبيرين تابعين لها وهم الشيخ عبد الغني وأخيه صدام العبدلي أحد كبار قيادات المليشيا في المحافظة مع جميع المرافقين لهم .

هذا ومن بين هؤلاء القتلى الحوثيين المعترف بهم واتم إعادتهم :

– المشرف : عمر علي السباعي – سحار – صعدة

– عبد الله غايب مضمون – رازح – صعدة

– فيصل احمد سيلان – اروح – صعدة

– الملازم : احمد سعد يحيى الشغضة – ثاني اخوانه والذي قتل أيضا في صفوف المليشيا – ذمار

– الطفل : هادي يحيى علي الموشكي – عنس – ذمار

– ذياب عبده علي المناري – ذمار

– الشيخ القبلي محمد محسن علي السوادي – الحدأ

– مانع مثنى عبد الله البحري – عتمة

– علي عبده اليعري – ذمار

– علي محمد ناصر العيزري – ذمار

– علي شمس الدين علوان – وصاب – ذمار

– يونس أحمد أحمد الحدأ – ذمار

– عماد الدين يحيى عبد الله الحاج – ضوران – ذمار

– يحيى محمد أحمد عباس – جبل الشرق – ذمار

-القيادي أحمد هادي حسن الاسعدي – ذمار

– شداد احمد يحيى شداد – ذمار

– محمد يحيى حميد الشلال – خمر – عمران

– الملازم : حمود عبد الله عبد الله صباح – عمران

– الملازم : عبد الرحمن هاشم المرتضى – عمران

– الملازم : محمد حزام البوطري _ عمران

– كامل يحيى ناصر الفهد – عمران

– القيادي : نجيب يحيى الغيلي – عمران

– النقيب : احمد يحيى عبد الله صباح – عمران

– عبد الله صالح صالح الحداد – عمران

– إبراهيم عبد الله ناصر الغرباني – عمران