الحوثيون يفرجون عن 406 سجناء كاجراء احترازي لمواجهة كورونا

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أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، الافراج عن 406 سجناء من قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس في القضايا الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال رئيس نيابة الاستئناف المعين من الحوثيين القاضي هادي عيضة إن الإفراجات شملت 114 سجينا من نيابــة الشمال ، و61 من نيابـة باجل و55 من نيابة الجنوب و33 من نيـابة زبيد و30 من نيـابة المنصـورية و68 من نيابة الزيدية و19 من نيابة بيت الفقيه و26 من نيابة الزهرة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من فيروس كورونا حتى صباح اليوم الجمعة.