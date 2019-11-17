صحيفة الأيام

الحوثيون يقصفون بالكاتيوشا قرى غرب قعطبة

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 7 دقائق
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الضالع «الأيام» خاص

لا زالت الهجمات التي يشنها الحوثيون منذ أسبوع مستمرة على مواقع المقاومة الجنوبية في كل من باب غلق وتبة عثمان وحبيل الكلب غرب قعطبة وموقع الجب وبتار غرب منطقة حجر، في محاولات يائسة منهم لاستعادة مواقعهم العسكرية التي خسروها مطلع أكتوبر الماضي رغم سقوط العشرات من القتلى والجرحى بين صفوفهم وخسائرهم الكبيرة في المعدات العسكرية خلال مواجهة المقاومة الجنوبية لهجماتهم.

وفي ظهر أمس السبت، جدد الحوثيون اعتداءاتها الهستيرية المتكررة بإطلاق صواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي على مناطق وقرى المواطنين غرب قعطبة، ولم تذكر المصادر شيئاً عن الإصابات الناتجة عن تلك الاعتداءات.

وكانت المقاومة الجنوبية (الدعم والإسناد الحربي) قد وجهت مساء الثلاثاء الماضي ضربة قاتلة حين أطلقت صاروخ كاتيوشا على تجمع للميليشيا الحوثية إلى محطة الجرموزي بقرية شعور غرب الفاخر، وألحقت خسائر فادحة في العدة والعتاد العسكري وخلفت 4 أطقم عسكرية تحمل رشاشات دوشكا و23 وإحراق دبابة B62 وجرح وقتل أكثر من 40 حوثيا.

وفي ظهر الأربعاء الماضي، حاولت الميليشيات الحوثية وبشكل هستيري إطلاق قذيفة دبابة على مواقع أبطال المقاومة الجنوبية في قرية بتار جنوب غرب منطقة حجر أصابت منزل المواطن أحمد صالح بتار الذي سقط شهيداً هو وزوجته وخلفت 3 جرحى.

وفي اليومين الماضين، ساد هدوء نسبي معظم الجبهات استقدم خلاله الحوثيون تعزيزات جديدة من نقيل قبوان وبلاد الشعيبي ونقيل الخشبة إلى كل من جبهة باب غلق وحبيل العابدي ومدينة الفاخر غرب قعطبة وإلى حبيل السماعي الواقع شمال قرية صبيرة.

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