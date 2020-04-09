عدن تايم

الحوثيون يكشفون عن مصرع أحد قادتهم الميدانيين في الجوف

9 أبريل، 2020
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كشفت ميليشيات الحوثي في اليمن، الخميس، عن مصرع قيادي ميداني وشقيق قيادي بارز في الجماعة وعضو مجلس الشورى في صنعاء.

وبعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، وفق ما نشرت وكالة ”سبأ“ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، برقية عزاء إلى عضو المجلس يحيى علي بن يحيى النمس الشريف في مقتل شقيقه، ربيع علي بن يحيى النمس الشريف، وهو يقاتل في صفوف الميليشيات الحوثية.

وينتمي يحيى الشريف إلى محافظة الجوف، ويعد واحدا من الشخصيات الاجتماعية التي سهلت دخول الحوثيين إلى المحافظة عقب انقلاب الميليشيات على السلطة في العام 2014.

عينته الميليشيات الحوثية عضوا في مجلس الشورى بالإضافة إلى الجناح القبلي لمحافظة الجوف ومأرب.

وانخرط ”ربيع الشريف“ مع الميليشيات الحوثية قبل أن يتولى قيادة بعض الجبهات العسكرية في الساحل الغربي والضالع.

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