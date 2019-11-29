الخبر اليمني

الحوثيون يهدمون منازل خصومهم ويبنون العمارات الشاهقة بالاموال المنهوبة

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 28 دقيقة
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الحوثيون يهدمون منازل خصومهم ويبنون العمارات الشاهقة بالاموال المنهوبة

│الخبر | متابعات

مع اندلاع الحرب في اليمن منذ 2015 لجأت مليشيا الحوثي لاستثمار الاموال المنهوبة والهائلة في شراء العقارات في صنعاء بعد أن عجزوا على تهريبها واستثمارها في الخارج جراء الحصار المفروض عليهم.
وانتشرت موخرا ظاهرة البنايات الكبيرة وسط صنعاء في ظل الفقر المنتشر في أوساط المجتمع.
ويقوم الحوثيون بشراء منازل شعبية في أماكن حساسة وهدمها وبناء بنايات حديثة واستثمارها في التجارية.
وتوضح الصورة أدناة هدم منزل بترسانة مسلحة وسط صنعاء الامر الذي أثار أبناء المنطقة عن سبب هذا الهدر من الاموال في ظل المجاعة التي تشهدها البلاد.
وتأتي هذه التحركات الحوثية للعمل على الاستيطان في العاصمة بعد أن هاجر الكثر منهم من صعدة المحافظة التي تشهد حرب وقصف مستمر منذ خمسة اعوام.

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الحوثيون الشاهقة العمارات المنهوبة بالاموال خصومهم منازل ويبنون يهدمون
الخبر اليمني

الخبر اليمني

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