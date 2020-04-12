الحوثيون يواصلون استئصال فلول حزب صالح

كشفت صحيفة عكاظ السعودية بدء مليشيا الحوثي تصفية حساباتها مع بعض القيادات الميدانية الموالية للرئيس السابق علي صالح في عدد من مناطق التماس أبرزها مديرية مقبنة غرب تعز.

وأفاد المصدر بأن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس (السبت) بين القيادي الموالي للرئيس الراحل عبدالرحمن الجرزي ومسلحين حوثيين من أبناء صعدة سيطروا على نقطة المضروبة شمال مديرية مقبنة التي كان استحدثها الجرزي بدعم من الحوثي لجمع الأموال من المسافرين. وأكد أن المليشيا بدأت حملة طرد للقيادات الميدانية الموالية لحزب المؤتمر من المراكز القيادية، متهمة إياهم بالخيانة والفساد، لافتا إلى أنها تمارس ضغوطا كبيرة على قيادات الحزب في صنعاء للتبرؤ من قيادات الخارج وعلى رأسهم أحمد علي عبدالله صالح. وعلمت «عكاظ»، أن تصفية قيادات حزب صالح جاءت بتوجيه من إيران وقطر، وفي إطار الترتيبات للتقارب الإخواني الحوثي، إذ يشترط الإخوان الموالون لقطر وتركيا إقصاء أدوات النظام السابق للعودة لإحياء التحالف الذي بدأ برعاية قطرية في 2011، وفي ضوئه تمكن الحوثيون من الوصول إلى ساحة التغيير بصنعاء وشيدوا مخيمات الصمود في حينها.