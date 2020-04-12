عدن تايم

الحوثيون يواصلون استئصال فلول حزب صالح

12 أبريل، 2020
801

كشفت صحيفة عكاظ السعودية بدء مليشيا الحوثي تصفية حساباتها مع بعض القيادات الميدانية الموالية للرئيس السابق علي صالح في عدد من مناطق التماس أبرزها مديرية مقبنة غرب تعز.

وأفاد المصدر بأن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس (السبت) بين القيادي الموالي للرئيس الراحل عبدالرحمن الجرزي ومسلحين حوثيين من أبناء صعدة سيطروا على نقطة المضروبة شمال مديرية مقبنة التي كان استحدثها الجرزي بدعم من الحوثي لجمع الأموال من المسافرين. وأكد أن المليشيا بدأت حملة طرد للقيادات الميدانية الموالية لحزب المؤتمر من المراكز القيادية، متهمة إياهم بالخيانة والفساد، لافتا إلى أنها تمارس ضغوطا كبيرة على قيادات الحزب في صنعاء للتبرؤ من قيادات الخارج وعلى رأسهم أحمد علي عبدالله صالح. وعلمت «عكاظ»، أن تصفية قيادات حزب صالح جاءت بتوجيه من إيران وقطر، وفي إطار الترتيبات للتقارب الإخواني الحوثي، إذ يشترط الإخوان الموالون لقطر وتركيا إقصاء أدوات النظام السابق للعودة لإحياء التحالف الذي بدأ برعاية قطرية في 2011، وفي ضوئه تمكن الحوثيون من الوصول إلى ساحة التغيير بصنعاء وشيدوا مخيمات الصمود في حينها.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استئصال الحوثيون حزب صالح فلول يواصلون

إقرا أيضا

Photo of الصحة العالمية: معظم المصابين بـ #كورونا يتعافون

الصحة العالمية: معظم المصابين بـ #كورونا يتعافون

12 أبريل، 2020
Photo of اليمن.. معركة كسر عظم بين رئيس الوزراء ومراكز القوى في الشرعية

اليمن.. معركة كسر عظم بين رئيس الوزراء ومراكز القوى في الشرعية

12 أبريل، 2020
Photo of صور- هطول امطار وأجواء خرافية في الشحر بحضرموت

صور- هطول امطار وأجواء خرافية في الشحر بحضرموت

12 أبريل، 2020
Photo of رئيس مركز جهود: مشروع الحوثي لقيط والمجابهة ستكون مضاعفة

رئيس مركز جهود: مشروع الحوثي لقيط والمجابهة ستكون مضاعفة

12 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق