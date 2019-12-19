الخبر اليمني

الحوثيون يواصلون قصف منازل المواطنين في الحديدة

19 ديسمبر، 2019
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الحوثيون يواصلون قصف منازل المواطنين في الحديدة

│الخبر | متابعات

تواصل ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران أستهدافها للتجمعات السكانية المدنية في محافظة الحديدة غرب البلاد.
وقالت مصادر محلية إن ميلشيا الحوثي المتنرد شنت قصفا بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب المحافظة.
وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف مع قصف مدفعي باتجاه الأحياء السكنية بمدينة حيس.
وبحسب المصادر، طال القصف الحوثي حي ربع الحضرمي وحي ربع السوق الآهلين بالسكان، ما سبب حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين.

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