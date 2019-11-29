الحوثيين يصدرون تصريحات جديدة يهددون فيها السعودية…شاهد اهم ماورد فيها





هدد وزير الدفاع في حكومة الحوثيين [غير معترف بها دولياً]، محمد العاطفي، باستهداف المصالح القومية والدولية خاصة الاقتصادية في حال استمرت الحرب، معتبراً أن الحرب مع التحالف “لم تبدأ بعد”.

وقال العاطفي في تصريح صحفي نشرته قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين: “الحرب الحقيقية بيننا وبينهم لم تبدأ بعد”.

وأضاف العاطفي “الأمن القومي العالمي وخاصة في الجانب الاقتصادي مرهون بسيادة واستقرار الأمن القومي للجمهورية اليمنية”.

وتابع العاطفي “يجب أن يكون هناك أمن واستقرار شامل وكامل لليمن واقتصاده الوطني وإذا لم يحدث ذلك فإن المصالح القومية الدولية وخاصة الاقتصادية ستتضرر أكثر مما يتصوره البعض في حالة استمرار الحرب.

واعتبر العاطفي أنه تصريح “ليس من باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي ولكن مضطرين للدفاع عن الشعب اليمني الذي يقتل بشتى الوسائل والممارسات العدوانية والعالم يتفرج دون أن يحرك ساكناً”، حسب قوله.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.