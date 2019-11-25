الحوثيين يفرضون ثلاثة شروط لبدأ المشوارات.تعرف عليهم





ألمح الحوثيون إلى عدم مشاركتهم في أي مفاوضات مقبلة برعاية الامم المتحدة قبل تنفيذ ثلاثة شروط رئيسية على رأسها إيقاف عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت دولة الكويت أعلنت، مساء الجمعة، استعدادها لاستضافة الاطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل للأزمة المستمرة منذ اكثر من خمس سنوات.

وأوضح مندوب الكويت لدى مجلس الأمن السفير منصور العتيبي، مساء الجمعة، خلال جلسة للمجلس حول اليمن أن بلاده “مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة”.

وقال عضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: إنه ليس لديهم أي حماس لإجراء مفاوضات في أي دولة، قبل توقف ما وصفه بـ”العدوان” وفك الحصار والحظر الجوي.

واعتبر الحوثي أن استمرار الحرب والحصار والحظر الجوي “جرائم حرب مستمرة يوميا بدون أي مسوغ”، حسب قوله.

وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية منذ ديسمبر 2018.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.