”الحوثي” و”المرتضى” يفجرون أزمة جديدة بين ”المشاط” و ”مؤتمر صنعاء”

فجرت قيادات رفيعة في مليشيا الحوثي، أزمة جديدة بين رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط، وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، على خلفية وعد المشاط بإحالة المتورطين بالإفراج عن المتهمين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق صالح وكبار قيادات الدولة، إلى المحاكمة، وإعادة محاكمة المتهمين بالقضية غيابياً، في الوقت الذي تصر فيه قيادات مؤتمر صنعاء على تنفيذ الوعود، فيما لا تزال قيادات المليشيا تتهرب من الإيفاء بوعودها بسبب تورط بعض قياداتها الكبيرة في العملية؛ وفقا لإفادة مصادر سياسية مطلعة لـ”المشهد اليمني”.

وأكدت المصادر على أن المشاط أخبر قيادات مؤتمر صنعاء بأن القيادي في المليشيا وعضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي” محمد علي الحوثي له ضلع في العملية، وأنه من الصعب اتخاذ أي إجراءات بحقه، كما أن المشاط يتولى شخصياً الدفاع عن بقية الأشخاص المتورطين في عملية الإفراج عن المتهمين ومنهم ضباط في ما يسمى بـ” الأمن القومي” “الامن الوقائي” ، وأحد القضاة، ورئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيا عبدالقادر المرتضى.

وكان المشاط وعد قيادات مؤتمر صنعاء، وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر صادق أبوراس ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وهما من ضمن الجرحى والمعاقين جراء تلك الجريمة الإرهابية، بالعمل على اتخاذ إجراءات بحق القيادات الأمنية، والقاضي المتورط بالإفراج عن المتهمين رغم معارضة محمد علي الحوثي لذلك وتدخله الشخصي لإحباط أي إجراءات من شأنها تنفيذ وعوده التي قطعها لقيادات مؤتمر صنعاء عقب إعلانهم قرار مقاطعة أعمال مؤسسات الدولة إلى جانب المليشيا، وهو ما بررت به تلك القيادات تراجعها عن قرار المقاطعة أمام قواعدها.

وفي مقابل وعود المشاط، أعلن مؤتمر صنعاء تراجعه عن قرار المقاطعة لأعمال جلسات ما يسمى بـ”المجلس السياسي” ومجالس النواب والوزراء والشورى مع الحوثيين، والذي كان اتخذه عقب إطلاق سلطات المليشيا لخمسة متهمين بتفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو 2011م، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.