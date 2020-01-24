اليمن العربي

الحوثي يخرق الهدنة ويشن قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية بالحديدة

24 يناير، 2020
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استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الخميس، الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في عدد من مناطق الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

 

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة واستهدفت الأحياء السكنية وأحياء وحارات متفرقة في مدينة حيس، جنوب الحديدة.

 

ونقل عن مصادر محلية قولها، إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة من جهة شرق وشمال مركز مدينة حيس، مستخدمة سلاح البيكا والدوشكا بشكل كثيف. وأضافت المصادر أن الميليشيات استهدفت المنازل في أحياء متفرقة من المدينة ما أدى إلى نشر حالة من الذعر بين السكان خصوصاً النساء والأطفال. كما استهدفت الميليشيات منازل الأهالي ومزارعهم جنوب مركز مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بقذائف الهاون الثقيل والأسلحة المتوسطة.

 

وتواصل الميليشيا الحوثية انتهاكاتها للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أواخر العام 2018 بموجب اتفاق استوكهولم، وتنص على وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين جراء استهداف وقصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة، وسط صمت أممي.

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