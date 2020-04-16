الحوثي يستولي على عشرات المليارات من إيرادات الحديدة

انقلبت مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن- اليوم، على اتفاق عدم التصرف بإيرادات ميناء الحديدة، إلا بإشراف الأمم المتحدة.

وأعلنت المليشيا بحسب وكالة سبا النسخة الحوثية: انها ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ، كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.

وتبلغ الإيرادات عشرات المليارات وتكفي لتغطية عدة مرتبات الا ان المليشيا اتخذت نصف الراتب مبررا الاستيلاء عليها.

واقرت الآلية المؤقتة لتجنيب الايرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة، مقابل عدم فرض الحكومة الشرعية جمارك وضرائب على شحنات الوقود والشحنات التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة.