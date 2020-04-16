عدن تايم

الحوثي يستولي على عشرات المليارات من إيرادات الحديدة

17 أبريل، 2020
0

انقلبت مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن- اليوم، على اتفاق عدم التصرف بإيرادات ميناء الحديدة، إلا بإشراف الأمم المتحدة.

وأعلنت المليشيا بحسب وكالة سبا النسخة الحوثية: انها ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ، كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.

وتبلغ الإيرادات عشرات المليارات وتكفي لتغطية عدة مرتبات الا ان المليشيا اتخذت نصف الراتب مبررا الاستيلاء عليها. 
واقرت الآلية المؤقتة لتجنيب الايرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة، مقابل عدم فرض الحكومة الشرعية جمارك وضرائب على شحنات الوقود والشحنات التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إيرادات الحديدة الحوثي المليارات عشرات على من يستولي

إقرا أيضا

Photo of انتقالي حضرموت يحدد موقفه من اعتداء مليشيات الاخوان على قيادي في سيئون

انتقالي حضرموت يحدد موقفه من اعتداء مليشيات الاخوان على قيادي في سيئون

17 أبريل، 2020
Photo of انباء عن لقاء عسكري مرتقب برعاية قيادة التحالف في عدن

انباء عن لقاء عسكري مرتقب برعاية قيادة التحالف في عدن

16 أبريل، 2020
Photo of الحزام الأمني بلحج يطيح بعصابة ترويج حشيش

الحزام الأمني بلحج يطيح بعصابة ترويج حشيش

16 أبريل، 2020
Photo of حضرموت.. 22 مشاركا في الدورة التدريبية لإدارات الحالات المصابة بكورونا

حضرموت.. 22 مشاركا في الدورة التدريبية لإدارات الحالات المصابة بكورونا

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق