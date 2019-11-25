التغيير نت

الحوثي يصدر قرارات جديدة ..تعرف عليها

التغيير نت التغيير نت منذ 10 دقائق
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أصدر وزير الداخلية الحوثي  عبدالكريم الحوثي قرارا بمنح الترقية لعدد 65 ألف و 650 من العناصر الحوثية في وزارة الداخلية الغير معترف بها وقابعة تحت سيطرة المليشيا .

وأوضح بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الحوثية ، اليوم الأحد أن القرار شمل المستحقين للترقية خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018م .

وأضاف البيان والذي حصل ” المشهد اليمني ” على نسخة منه أن الترقيات توزعت على النحو التالي :

ترقية 4946 جنديا الى رتبة عريف

ترقية 24220 عريفا إلى رتبة رقيب ثاني

ترقية 22019 رقيب ثاني الى رتبة رقيب أول

ترقية 2280 رقيب أول الى رتبة مساعد

ترقية 7769 مساعدا الى رتبة مساعد ثاني

ترقية 4371 مساعد ثاني الى رتبة مساعد أول

الجدير ذكره أن مليشيا الحوثي قامت بإحلال عناصر تابعة لها بدلا من  الجنود والضباط الغير موالين لهم في وزارتي الداخلية والدفاع على حد سواء وهو تكرار لتجربة العراق المتمثله في تسريح الجيش النظامي لصالح المليشيا الشيعية المرتبطة بايران من حشد شعبي وغيره .

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الحوثي تعرف جديدة عليها قرارات يصدر
التغيير نت

التغيير نت

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