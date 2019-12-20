4 مايو

الحوثي يصفي 25 من عناصره فشلوا في اختراق جبهتي الجب والفاخر بالضالع

20 ديسمبر، 2019
0

الجمعة – 20 ديسمبر 2019 – الساعة 11:37 ص بتوقيت اليمن ،،،

4مايو/ عكاظ


نفذ ما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي عملية تصفيةلأكثر من 25 مسلحاً حوثياً في قرية «الجناب» بعد فشله في تنفيذ اختراق لجبهتي الجب والفاخر بمحافظة الضالع.

وكشف لـ«عكاظ» مصدر قبلي مطلع في محافظة الضالع بأن الأمن الوقائي وضع كمينا للعناصر التي حاولت الفرار بعد فشلها في تنفيذ التسلل وفجر السيارات التي كانت تقلهم أثناء محاولتهم الخروج من قرية «الجناب».

ولفت إلى أن المليشيا طوقت منطقة التفجير ومنعت المدنيين من الوصول إلى الموقع، وزعمت أن الانفجار الهائل ناتج عن عبوة ناسفة من بقايا الحرب.

أخبار ذات صلة

الوسوم
اختراق الجب الحوثي بالضالع جبهتي عناصره فشلوا في من والفاخر يصفي

إقرا أيضا

Photo of صحفي جنوبي يسخر من تعيين وزير خارجية الشرعية (الحضرمي) رئيسًا للوفد الجنوبي في بروكسل..ماذا قال؟

صحفي جنوبي يسخر من تعيين وزير خارجية الشرعية (الحضرمي) رئيسًا للوفد الجنوبي في بروكسل..ماذا قال؟

20 ديسمبر، 2019
Photo of السعودية تبدأ محاكمة اليمني طاعن الفرقة الموسيقية بالرياض المكُلّف من القاعدة

السعودية تبدأ محاكمة اليمني طاعن الفرقة الموسيقية بالرياض المكُلّف من القاعدة

20 ديسمبر، 2019
Photo of فريق الشهيد (فضل محسن صلاح) بطلا للدوري التنشيطي لشهداء قرية "الحاضنة" بردفان

فريق الشهيد (فضل محسن صلاح) بطلا للدوري التنشيطي لشهداء قرية "الحاضنة" بردفان

20 ديسمبر، 2019
Photo of الانتقالي ينفي مشاركته في لقاء بروكسل .. ( بيان)

الانتقالي ينفي مشاركته في لقاء بروكسل .. ( بيان)

20 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق