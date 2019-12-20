الحوثي يصفي 25 من عناصره فشلوا في اختراق جبهتي الجب والفاخر بالضالع

4مايو/ عكاظ



نفذ ما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي عملية تصفيةلأكثر من 25 مسلحاً حوثياً في قرية «الجناب» بعد فشله في تنفيذ اختراق لجبهتي الجب والفاخر بمحافظة الضالع.

وكشف لـ«عكاظ» مصدر قبلي مطلع في محافظة الضالع بأن الأمن الوقائي وضع كمينا للعناصر التي حاولت الفرار بعد فشلها في تنفيذ التسلل وفجر السيارات التي كانت تقلهم أثناء محاولتهم الخروج من قرية «الجناب».

ولفت إلى أن المليشيا طوقت منطقة التفجير ومنعت المدنيين من الوصول إلى الموقع، وزعمت أن الانفجار الهائل ناتج عن عبوة ناسفة من بقايا الحرب.