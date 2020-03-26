الخبر اليمني

الحوثي يعرض على الرياض صفقة تبادل طيار وضباط سعوديين مقابل اطلاق المعتقلين من حركة حماس

26 مارس، 2020
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الحوثي يعرض على الرياض صفقة تبادل طيار وضباط سعوديين مقابل اطلاق المعتقلين من حركة حماس

│الخبر | صنعاء

كشف زعيم جماعة عن مصير عدد من الطيارين السعوديين، بعد اسقاط طائرة ترنيدو في سماء محافظة الجوف، في الـ14 من فبراير الماضي.
وأعلن عبدالملك في كلمة له عصر اليوم الخميس ، بمناسبة الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم استعداد صنعاء للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس في السعودية.
وعبر عن الاستنكار الشديد لما تقوم به السلطات السعودية من اختطاف لأعضاء في حركة حماس ومحاكمتهم ، مؤكدا على ثبات موقف اليمن المبدأي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإدانة اليمن لكل أشكال التآمر عليه.
مشيرا ن النظام السعودي يحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة “إرهابية” ويقصد المجاهدين في المقاومة الفلسطينية.
كما أعلن الحوثي عن مبادرة خاصة بالأسرى ، مؤكدا جهوزية صنعاء التامة لإنجازها.

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