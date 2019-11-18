المشهد اليمني

الحوثي يعلق على احتجاز باخرة نفط سعودية وسفينة كورية

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 5 دقائق
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المشهد اليمني

علق محمد علي الحوثي، رئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي، على احتجاز الجماعة باخرة نفط سعودية وسفينة كورية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة جزيرة كمران.

وقال الحوثي، إن هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل بمهمته، في التأكد هل فعلا تتبع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أم أنها لدولة كوريا الجنوبية.

وأضاف الحوثي في تغريدة له على “تويتر”: “إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية، مضيفاً “نطمئن الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها”.

وكان وضاع الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي قال في وقت سابق، إن جماعة الحوثي احتجزت فجر اليوم باخرة نفط سعودية وسفينة كورية جنوبية تحمل معدات حفر في المياه الإقليمية اليمنية قبالة جزيرة كمران.

وأشار المتحدث باسم القوات المشتركة، إلى أن جماعة الحوثي أحتجزت السفينتين في سواحل جزيرة كمران، وبدأت في تفريغ حمولة السفينتين.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن زورقين تابعين لجماعة الحوثي قاما باختطاف القاطرة البحرية (رابغ ـ 3)، مساء أمس الأحد، جنوب الأحمر، وفق وكالة واس السعودية.

وحمّل المالكي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد جماعة الحوثي لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

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احتجاز الحوثي باخرة سعودية على كورية نفط وسفينة يعلق

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