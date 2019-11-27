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الحوثي يعلق على الافراج على 200 اسير ويرفض عملية السلام ..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ دقيقتين
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رد القيادي في عصابة الحوثي ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في المليشيا المملوكة لإيران محمد علي الحوثي بسخرية على قرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بشأن الإفراج عن 200 من أسرى الحوثيين وتسيير رحلات من مطار صنعاء الدولي.



وقال الحوثي متهكما: “نأمل أن تكون القوائم المسلمة بكشوفات الـ 200 هي ممن شملتهم مفاوضات ستوكهولم وليس أشخاصا مسجونين على قضايا شخصية، بسبب مخالفات في الإقامة أو أي شيء آخر”.

وأضاف في تغريدة على حسابه في “تويتر”: السعودية أعلنت الإفراج عن البعض في سنوات سابقة لحالات اشتباه أو قضايا شخصية، بسبب مخالفات في الإقامة حد تعبيره .

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم وإعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق، بأن قوات التحالف قررت إطلاق سراح المئات من أسرى “الميليشيا الحوثية”.

وقال المالكي، إنه “انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول”.

وتابع العقيد الركن تركي المالكي، “إنه استمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني، وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، قررنا إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية”.

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التغيير نت

التغيير نت

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