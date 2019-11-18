الحوثي يعلن استعداده للحوار مع ”التحالف” ويرفض التفاوض مع ”هادي”

أبدى عضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” محمد علي الحوثي، استعداد المليشيا للحوار مع دول التحالف العربي من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وزعم الحوثي في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”: “نحن في موقع الدفاع عن النفس ومع ذلك نرحب بالحوار، ونرى أنه يجب أن يجرى مع قادة دول التحالف وليس مع من يُسمون بالشرعية لأن القرار ليس بيدهم”.

وتابع الحوثي” نحن على قناعة بأن السلام هو الخيار الأمثل للحل”.

وكانت صحف امريكية قد سربت قبل اسابيع ان حوارا سريا يجري بين الحوثيين والسعودية بهدف الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار.