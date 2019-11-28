المشهد اليمني

الحوثي يعلن عن موعد ومكان وصول أول دفعة من الاسرى المفرج عنهم من قبل ”التحالف”

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 38 دقيقة
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المشهد اليمني

أعلن قيادي حوثي رفيع، مساء اليوم الاربعاء، عن موعد وصول أول دفعة من الاسرى المفرج عنهم من قبل التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الاعلى”، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “المشهد اليمني”: “سيتم وصول أول دفعة من الأسرى الـ ٢٠٠ الذي تم الإعلان عنها من قبل التحالف يوم غدا صباحا”.

ودعا الحوثي كل من يستطيع الذهاب لاستقبال الاسرى الى التواجد الساعة الـ١١عشر ظهرا امام مطار صنعاء الدولي.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اعلن امس الافراج عن 200 من الاسرى التابعين لمليشيا الحوثي.

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المشهد اليمني

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