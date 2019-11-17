الحوثي يلمح بتلقيهم ”رد التحية” من السعودية!!

المح عضو ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين محمد الحوثي عن تلقي جماعته رد التحية من الجانب السعودي , في الاشارة الى مبادرة رئيس المجلس الحوثي مهدي المشاط التي طلب الرد عليها بالمثل من السعودية.

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه على منصة “تويتر” :” ‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد التحية في السر لا يسقط وجوب الأمر بالرد بمثلها أو أحسن منها .. هكذا يقول الفقهاء “

وكان قد أعلن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (أعلى سلطة سياسية)،وقف العمليات الهجومية على السعودية، وطالبها بإعلان مماثل.

وقال المشاط في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة جماعته على صنعاء “نعلن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة، وننتظر رد التحية بمثلها”.

وكان أول رد فعل من المملكة على اقتراح الحوثيين، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت، إن الرياض ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها.

وتواردت انباء في الاونة الاخيرة تفيد عن محادثات بين السعودية والحوثيين بشأن السلام في اليمن وانها اصبحت تتحرك بسرعة كبيرة وعبر عدة قنوات”.