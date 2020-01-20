4 مايو

الحوثي يواصل خروقاته ويقصف مواقع القوات المشتركة بالفازة

20 يناير، 2020
0

الإثنين – 20 يناير 2020 – الساعة 08:03 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص

واصلت مليشيا الحوثي اليوم الإثنين، خروقاتها اليومية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقصفت مليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة شرق المنطقة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف عيار 60.

فيما أطلقت عناصر مليشيا الحوثي نيران أسلحتها نحو المواقع بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.

وفتحت عناصر الحوثي النار على مواقع أخرى للقوات المشتركة باسخدام سلاح معدل البيكا وسلاح الدوشكا عيار 12.7.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثي القوات المشتركة بالفازة خروقاته مواقع ويقصف يواصل

إقرا أيضا

Photo of لغم حوثي يقتل ويصيب طفلين بمنطقة كيلو 16 بالحديدة

لغم حوثي يقتل ويصيب طفلين بمنطقة كيلو 16 بالحديدة

20 يناير، 2020
Photo of أوكرانيا تصر على تسليم إيران الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أوكرانيا تصر على تسليم إيران الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

20 يناير، 2020
Photo of ميليشيا تابعة للأحمر تشن هجوما بالسلاح الثقيل على قرى آل حريز بحضرموت

ميليشيا تابعة للأحمر تشن هجوما بالسلاح الثقيل على قرى آل حريز بحضرموت

20 يناير، 2020
Photo of أبين.. اصدار قرار بعدم صرف اي بطاقة شخصية الا بختم الانتقالي الجنوبي

أبين.. اصدار قرار بعدم صرف اي بطاقة شخصية الا بختم الانتقالي الجنوبي

20 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق