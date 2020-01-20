الحوثي يواصل خروقاته ويقصف مواقع القوات المشتركة بالفازة

4 مايو / خاص

واصلت مليشيا الحوثي اليوم الإثنين، خروقاتها اليومية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقصفت مليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة شرق المنطقة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف عيار 60.

فيما أطلقت عناصر مليشيا الحوثي نيران أسلحتها نحو المواقع بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.

وفتحت عناصر الحوثي النار على مواقع أخرى للقوات المشتركة باسخدام سلاح معدل البيكا وسلاح الدوشكا عيار 12.7.