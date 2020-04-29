الخبر اليمني

الخارجية الأمريكية تعلق على وحدة اليمن واتفاق الرياض

29 أبريل، 2020
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الخارجية الأمريكية تعلق على وحدة اليمن واتفاق الرياض

│الخبر | متابعات

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر، أن بلاده تدعم اتفاق الرياض ووحدة اليمن، حسبما نقلت عنه وكالة “رويترز”.
وجاء هذا التصريح بعد أن عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء عن قلق بلاده إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن السبت الماضي الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.
ووفقا لروسيا اليوم أضاف شنكر في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان التحالف الذي تقوده السعودية وقف إطلاق النار في اليمن، وذلك بعد أن أعلن التحالف يوم الجمعة تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهر واحد.

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