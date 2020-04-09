الخارجية السعودية: قرار وقف إطلاق النار باليمن هدفه إنهاء الصراع ومكافحة كورونا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الخميس، أن مبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في اليمن تهدف إلى إنهاء الصراع وتركيز جميع الجهود بعيدًا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وتابع في تغريدات على تويتر “لطالما كانت السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني خلال الـ40 سنة الماضية، وسنستمر في الوقوف إلى جانبه أثناء هذه الظروف“.

ولفت إلى أن السعودية ساهمت هذا العام بـ500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى 25 مليون دولار لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله “أن ينتهز الحوثيون فرصة وقف إطلاق النار في اليمن ويتجاوبوا بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني“.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، وقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، اعتبارا من الخميس. في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أن الهدف من هذه الهدنة هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأكد أن التحالف يجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما شدد على أن قيادة التحالف ستدعم بشكل كبير كافة الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.