الخارجية اليمنية تدين الاستهداف الصاروخي الحوثي لمدينتي الرياض وجيزان

دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان من قبل مليشيات الحوثيين على مدينتي الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مساء يوم السبت ٢٨ مارس٢٠٢٠ بصاروخين بالستيين أسقطتها الدفاعات الجوية للمملكة.

وأكدت الخارجية أن استمرار مثل هذه الأعمال من قبل المليشيات المدعومة من إيران خاصة بعد تصريحات المليشيات حول القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة كورونا يدل على عدم رغبتها بالسلام أو امتلاكها للقرار، وإن ذلك ما هو الا استمرار لاستراتيجية إيران لتعميق معاناة الشعب اليمني