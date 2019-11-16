الخارجية اليمنية تستأنف أعمالها في عدن الأحد تنفيذا لاتفاق الرياض

أعلنت الخارجية اليمنية استئناف أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك بعد نحو 3 أشهر من تعليق عمل مكتبها بالمدينة، إثر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها.

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وأضافت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في “تويتر” اليوم السبت، أن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع رسميا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة السعودية، والهادف لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد.

تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، يسر وزارة الخارجية الإعلان عن استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من اليوم غد الأحد الموافق ١٠ نوفمير ٢٠١٩.https://t.co/pubWzSzBIc — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) November 9, 2019

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المصدر: RT