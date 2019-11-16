روسيا اليوم

الخارجية اليمنية تستأنف أعمالها في عدن الأحد تنفيذا لاتفاق الرياض

روسيا اليوم روسيا اليوم منذ 7 دقائق
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أعلنت الخارجية اليمنية استئناف أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك بعد نحو 3 أشهر من تعليق عمل مكتبها بالمدينة، إثر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها.

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وأضافت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في “تويتر” اليوم السبت، أن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع رسميا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة السعودية، والهادف لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد.

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المصدر: RT

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أعمالها الأحد الخارجية الرياض اليمنية تستأنف تنفيذا عدن في لاتفاق

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