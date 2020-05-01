اليمن العربي

الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة التطرف والإرهاب

1 مايو، 2020
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أكدت وزارة الخارجية، وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، حيث دانت وزارة الخارجية بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصري.

وعبرت عن دعمها الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وجددت موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره.. معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

 

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