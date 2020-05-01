الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة التطرف والإرهاب

أكدت وزارة الخارجية، وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، حيث دانت وزارة الخارجية بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصري.